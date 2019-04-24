Освободят ли Алексея Воронова из-под стражи, станет известно 3 мая

Тартуский окружной суд не позднее 3 мая огласит решение по ходатайству подозреваемого в коррупции нарвского политика Алексея Воронова, который обжаловал свое заключение под стражу, передает Rus.ERR.
В поданной жалобе, которую суд рассмотрел 24 апреля, Воронов упирает на то, что он более не занимает ключевых постов и, находясь на свободе, не сможет повлиять на уголовное производство.
В начале апреля, как писал rus.err.ee, Алексей Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi. Также Воронов покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva. Помимо этого он вышел из совета Нарвской больницы.