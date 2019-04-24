Отправился в школу и пропал: полиция ищет 16-летнего юношу

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Кристо, который ушел из дома в волости Тори 16 апреля и до сих пор не вернулся.
Вчера обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении Кристо в полицию. В последний раз он выходил на связь с родственниками утром 16 апреля, когда он вышел из дома и направился в Вильянди в школу. В учебном заведении он так и не появился. Телефон молодого человека отключен.
Полицейские побеседовали с друзьями и знакомыми Кристо, проверили места, где он мог находиться.
Кристо высокого роста и среднего телосложения, у него темные волосы. Когда он уходил из дома, на нем была темно-синяя куртка, темные джинсы и черные кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Кристо или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 5352 4912 или по экстренному номеру 112.