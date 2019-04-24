Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Для получения гражданства достаточно подать заявление, а также удостоверяющие личность документы.

Ранее «Коммерсант» с о ссылкой на источники писал, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, «подготовлена вся инфраструктура для приема граждан».

Источник издания, близкий к руководству ДНР, рассказывал РБК, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспорта одной из самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.

В 2017 году Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР. В указе говорится, что такое заявление было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

К 1 января 2019 года в постоянное население ДНР оценивалось ее властями в 2,28 млн человек. Население ЛНР оценивается в 1,45 млн человек. Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

В 2014 году после смены власти на Украине и бегства из страны президента Виктора Януковича вооруженные формирования установили контроль над частью территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Киев обвиняет Москву в вооруженной агрессии и непосредственном участии в боевых действиях. Власти России это отрицают, называют войну в Донбассе внутренним конфликтом на Украине и предлагает Киеву вступить в переговоры с ДНР и ЛНР. Украинские власти категорически отвергают такой сценарий.