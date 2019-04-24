Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее СМИ сообщали, что Кремль готовится к раздаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В середине апреля СМИ сообщали, что такой документ уже подготовлен и ждет подписи президента. Ожидалось, что указ опубликуют после второго тура президентских выборов на Украине.
Второй тур состоялся в минувшее воскресенье, действующий президент Петр Порошенко уступил Владимиру Зеленскому и в ближайшие недели сложит полномочия.
В указе Путина сказано, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, подданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев. Жители ДНР и ЛНР станут россиянами в день, когда будет принято решение о приеме в гражданство.