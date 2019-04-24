Ср, 24.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Фото: французские танки прибыли в Эстонию

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В среду из Франции в Тапа прибыла первая партия техники и оборудования французского контингента. В мае французы заменят служащих в Эстонии в составе боевой группы НАТО бельгийских военных, пишет Postimees.

Глава логистического элемента поддержки французов майор Марк-Антуан сказал, что прибытие в Эстонию по железной дороге заняло пару недель, в течение которых технику и контейнеры с оборудованием перегружали на различные платформы.

"Мы здесь для того, чтобы тренироваться вместе с нашими друзьями и коллегами из Эстонии, Соединенного королевства и Бельгии, чтобы развить навыки нашего подразделения и укрепить безопасность Эстонии", - сказал майор Марк-Антуан.

Он добавил, что у предыдущих французских подразделений, служивших в составе боевой группы НАТО, остались об Эстонии только хорошие воспоминания. "Местные люди очень дружелюбны и гостеприимны, а эстонские солдаты очень профессиональны", - заметил майор Марк-Антуан.

В Тапа прибыло примерно 80 единиц военной техники, в том числе пять танков Leclerc, 16 боевых машин пехоты VBCI, различные тактические транспортные средства, грузовики и так далее.

Новый французский контингент останется в Эстонии до конца этого года, когда его заменит подразделение из Дании.

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