Фото: французские танки прибыли в Эстонию

Глава логистического элемента поддержки французов майор Марк-Антуан сказал, что прибытие в Эстонию по железной дороге заняло пару недель, в течение которых технику и контейнеры с оборудованием перегружали на различные платформы.

"Мы здесь для того, чтобы тренироваться вместе с нашими друзьями и коллегами из Эстонии, Соединенного королевства и Бельгии, чтобы развить навыки нашего подразделения и укрепить безопасность Эстонии", - сказал майор Марк-Антуан.

Он добавил, что у предыдущих французских подразделений, служивших в составе боевой группы НАТО, остались об Эстонии только хорошие воспоминания. "Местные люди очень дружелюбны и гостеприимны, а эстонские солдаты очень профессиональны", - заметил майор Марк-Антуан.

В Тапа прибыло примерно 80 единиц военной техники, в том числе пять танков Leclerc, 16 боевых машин пехоты VBCI, различные тактические транспортные средства, грузовики и так далее.