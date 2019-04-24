«Мерзость и грязь»: в России ветераны обрушились на патриотическую игрушку «Ветеран»

«Предлагаю не останавливаться и запустить серию: мягкая кукла „партизан“, мягкая кукла „чекист“, мягкая кукла „блокадник“, мягкая кукла „Сталин“... и так до мягкой куклы „Путин“», - заявил один из комментаторов в соцсетях. Многим показалось, что усатый солдат похож на куклу вуду или на персонажа скетч-шоу «Деревня дураков». Позже игрушка пропала из продажи.

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал изделие похабщиной, а его изготовителей - мерзавцами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он выступил за проведение рейдов по магазинам в преддверии Дня Победы, чтобы выявить похожие товары. По мнению Моисеева, они оскорбляют ветеранов и память о Великой Отечественной войне.

«Каждый раз к 9 мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами. Показывают, вот, какой у нас оставшийся дряхлый ветеран. Они не думают о том, что ему в 1945 было 20 лет», - заявил Моисеев.

Он также рассказал, что многие подростки в России не могут сказать, в какой день началась Великая Отечественная война, и призвал молодежь учиться патриотизму у Северной Кореи, ветераны которой гордятся своей победой в войне 1950-53 годов. «18 стран во главе с ООН воевали против Северной Кореи. И ничего не сделали. Они гордятся этой победой, вот и мы должны гордиться нашей победой, подвигами наших дедов и отцов», - заявил он.

Союз ветеранов призвал устроить рейды по магазинам к 9 мая после появления игрушки-ветеранаhttps://t.co/CFTZFgCR9G pic.twitter.com/RuysVG7O5S — #говоритмосква (@govoritmsk) 24 апреля 2019 г.

В прошлом году сотрудники магазина в Мурманске прикрепили георгиевские ленточки к бутылкам водки и коньяка. Интернет-пользователи сообщили, что видели подобное в магазинах и в другие года, в частности в Самаре, а также что производитель присылает ленточки вместе с продукцией. Подписчики сообщества разделились на тех, кто воспринял эту идею с негодованием, и не видящих в ней ничего плохого. Что касается самого магазина, его сотрудники подтвердили информацию о ленточках на бутылках, аргументировав это приближением 9 мая.