Названы лучшие продукты Эстонии

По словам организатора конкурса руководителя Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, выигравшие в дух категориях и ставшие победителем конкурса блинчики с творогом и тыквой (Saarioinen Mamma kõrvitsa-kohupiimapannakoogid) являются действительно особенным продуктом.

"Блинчики Mamma - это такой вкусный и высококачественный продукт, что он достоин звания лучшего как в категории готовых продуктов питания, так и в категории десертов, а также звания лучшего продукта Эстонии", - прокомментировала Потисепп.