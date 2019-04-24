Названы лучшие продукты Эстонии

На ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности был объявлен "Лучший эстонский продукт 2019 года", им стали блинчики с творогом и тыквой Saarioinen Mamma, передает Rus.ERR.
По словам организатора конкурса руководителя Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, выигравшие в дух категориях и ставшие победителем конкурса блинчики с творогом и тыквой (Saarioinen Mamma kõrvitsa-kohupiimapannakoogid) являются действительно особенным продуктом.
"Блинчики Mamma - это такой вкусный и высококачественный продукт, что он достоин звания лучшего как в категории готовых продуктов питания, так и в категории десертов, а также звания лучшего продукта Эстонии", - прокомментировала Потисепп.
Лучшим продуктом в категории продуктов с добавленной ценностью стал экологический грушево-киви смузи со спирулиной Salvest Smushie. Линия продуктов Smushie предприятия Salvest также получила звание лучшего производителя фруктово-овощных продуктов.