Теплее, чем в Афинах! Жители Эстонии наслаждаются погодой
Сегодня около четырех часов дня термометр в Тарту показал 23 градуса тепла - это на четыре градуса больше, чем в Афинах, и всего на два градуса меньше, чем в столице западно-африканского Сенегала Дакаре, пишет Tartu Postimees.
Летнее тепло выманило людей на улицу - например, загорающие были замечены на газоне на берегу Эмайыги рядом с "Атлантисом".
По прогнозу Ilmajaam.postimees.ee, теплом можно будет наслаждаться ближайшие три дня. Затем в Эстонии станет свежее: в воскресенье ожидается до 15 градусов тепла, в следующие дни - на один-два градуса выше.