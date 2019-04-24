Ср, 24.04.2019
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  • Президент Кальюлайд утвердила новое правительство, но куда исчез министр финансов Мартин Хельме?

Президент Кальюлайд утвердила новое правительство, но куда исчез министр финансов Мартин Хельме?

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Бассейн у моря в Италии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reda & Co/Scanpix

Сегодня в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердила второе правительство Юри Ратаса. Однако почему на торжественную церемонию не явился политик EKRE Мартин Хельме? - задается вопросом Elu24.

Отец Мартина - министр внутренних дел Март Хельме - прояснил ситуацию. "Мартин Хельме вместе со своей семьей сейчас в отпуске в Италии, и у него сегодня день рождения. Вы все можете передать ему свои поздравления", - заявил Хельме-старший.

Мартину Хельме сегодня исполнилось 43 года.

Март и Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Кроме него, на сегодняшней церемонии не было нового министра обороны Юри Луйка - он не смог присутствовать из-за болезни.

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