Президент Кальюлайд утвердила новое правительство, но куда исчез министр финансов Мартин Хельме?

Отец Мартина - министр внутренних дел Март Хельме - прояснил ситуацию. "Мартин Хельме вместе со своей семьей сейчас в отпуске в Италии, и у него сегодня день рождения. Вы все можете передать ему свои поздравления", - заявил Хельме-старший.