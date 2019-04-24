Назван самый популярный малый порт Эстонии

Самыми популярными малыми портами Эстонии стали в прошлом году Найссаар и яхтпорт Ванасадам, сообщает статистика Департамента водных путей сообщения.
В прошлом году в порт Найссааре зашли 1499 судна, а число посетителей оказалось рекордным 6826 человек, сообщил Департамент водных путей сообщения. Яхтпорт Ванасадам посетили 1105 судов, а порт Куйвасту 1071 судно, численность посетителей этих двух портов составила соответственно 4420 и 2777 человек.
Согласно данным департамента, малые порты страны в прошлом году приняли в общей сложности 15 791 судно и 43 727 посетителей.