Назван самый популярный малый порт Эстонии

В прошлом году в порт Найссааре зашли 1499 судна, а число посетителей оказалось рекордным 6826 человек, сообщил Департамент водных путей сообщения. Яхтпорт Ванасадам посетили 1105 судов, а порт Куйвасту 1071 судно, численность посетителей этих двух портов составила соответственно 4420 и 2777 человек.