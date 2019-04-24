Видео: грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на дорогу
В волости Раэ, Харьюмаа, вечером случилась авария, в ходе которой легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Люди не пострадали, передает Postimees.
Сегодня около пяти часов вечера в Центр тревоги сообщили об аварии на 20-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Арувалла, волость Раэ, где столкнулись грузовик,перевозивший груз, и легковой автомобиль Honda.
«Чудесным образом люди не пострадали. Однако в результате столкновения грузовик опрокинулся таким образом, что щебень разлетелся по дороге», - сказал пресс-секретарь полиции.
По этому причине одно направление на месте происшествие закрыто, поэтому движение в час пик нарушено. Полиция регулирует там движение и просит проезжающих запастись временем и быть внимательными.