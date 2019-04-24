Видео: грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на дорогу

Сегодня около пяти часов вечера в Центр тревоги сообщили об аварии на 20-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Арувалла, волость Раэ, где столкнулись грузовик,перевозивший груз, и легковой автомобиль Honda.

«Чудесным образом люди не пострадали. Однако в результате столкновения грузовик опрокинулся таким образом, что щебень разлетелся по дороге», - сказал пресс-секретарь полиции.