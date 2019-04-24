Ср, 24.04.2019
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  • Видео: эстонское пограничное судно ликвидировало масштабное топливное загрязнение в Финском заливе

Видео: эстонское пограничное судно ликвидировало масштабное топливное загрязнение в Финском заливе

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В Финском заливе ликвидировали топливное загрязнение.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

На выходных в Финском заливе недалеко от острова Вайндлоо обнаружили топливное пятно протяженностью примерно 10 кв. м., на ликвидацию которого ушло 17 часов, передает Postimees.

В субботу, 20 апреля, после полудня штурман одного из кораблей сообщил в Центр морской охраны о возможном загрязнении рядом с островом Вайндлоо, передает Департамент полиции и погранохраны (PPA).

Центр морской охраны направил туда судно "Генерал Курвитс", экипаж которого убедился, что протяженность загрязненной территории составляет примерно 3 квадратных мили, то есть 10 кв. м.

Загрязнение ликвидировали всего 17 часов, в течение этого времени из моря вытащили примерно три кубометра тяжелого топлива.

PPA подчеркивает, что в случае загрязнений на море существует множество критических факторов, таких как погодные условия, объем загрязнения и состав попавшего в море вещества. Крайне важно действовать быстро, чтобы влияние загрязнения на природу было по возможности минимальным.

По факту произошедшего Инспекция окружающей среды начала производство.

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