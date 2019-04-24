Профсоюз: Эстония может остаться без электростанций

- А в России, получается, избыток электроэнергии?

- Честно? Северо-Запад России - но это не совсем официальная информация - сам всегда испытывает недостаток электроэнергии. Но на ЛАЭС (Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый бор - прим. ред.), есть специальная выделенная линия, которая идет на Финляндию, и есть договор Россия-Финляндия. Ленинградская атомная специально работает для финнов.

- В России ведь цена электроэнергии на внутреннем рынке - не рыночная, она устанавливается решением властей. Поэтому генерирующем компании должно быть особенно выгодно продавать энергию за границу.

- Да, потому что цена на нашем рынке, естественно, выше, чем внутренняя цена в России. Им выгодно продавать сюда и зарабатывать деньги на этом. Получается, что мы в неравных условиях. Если все мы - игроки одного рынка Nord Pool, то логично было бы всем играть по одним правилам и использовать те мощности, которые существуют на этом рынке. Но финны сказали, что не смогут этого сделать, потому что цена на электроэнергию взлетит, и энергоемкие предприятия начнут закрываться - они не смогут платить такую цену за электричество.

- Но ведь и для Эстонии это справедливо! Дешевое электричество из-за границы - это плохо для наших энергетиков, но хорошо для остальных предприятий.

- Здесь во мне борются два человека. С одной стороны, я представитель энергетиков, который должен защищать их права, с другой стороны - я простой гражданин, который платит за электричество. И чем меньше я за него заплачу, тем лучше, вроде бы. Но, так как я представляю энергетиков, говорю, что нужна высокая цена или дешевые квоты.

Черный сценарий, который нужно иметь ввиду

- Вы сказали, что Эстония “села на иглу” иностранной электроэнергии. Во-вашему, это может быть опасно для страны с технической точки зрения?

- Кабели, которые соединяют Эстонию с Финляндией - EstLink 1 и EstLink 2 - они первое время отключались достаточно часто и достаточно непредсказуемо. Никто этого спрогнозировать не может. Поэтому я стараюсь объяснять, где только могу, что мы касаемся уже не только вопроса энергонезависимости. Вопрос уже можно перевести на уровень безопасности в нашем государстве, в нашем электронном государстве.

Не дай Бог, конечно, но неожиданное отключение крупных мощностей в данный момент, того же кабеля EstLink 2 или станции Аувере, может повлечь достаточно серьезные последствия для всей энергосистемы. Да еще и в преддверии отключения энергосистемы Эстонии от БРЭЛЛ.

- При самом черном сценарии, если собственное производство электроэнергии в Эстонии “схлопнется”, может ли нам грозить реальный дефицит электроэнергии с отключениями потребителей?

- Не далее как в феврале, когда в Швеции были сильные холода, шведский регулятор, плюнув на правила рынка Nord Pool, просто закрыл все перетоки, которые должен был обеспечивать, и обеспечивал только свою страну и свой народ электроэнергией. Вот ответ на вопрос, может ли возникнуть дефицит.

Да, сейчас нам много дает Финляндия. Сама Финляндия получает, в основном, недостающую электроэнергию из Швеции, это порядка 2,5 тысяч мегаватт. Мы тоже висим на этом соединении - кабели EstLink 1 и EstLink 2. Если в какой-то момент в Финляндии и Швеции случится такая ситуация, которая уже была в Швеции в этом году, Финляндия отключит эти соединения для того, чтобы сохранить у себя людей и производство. Стремление защитить свое государство и свой народ - это нормально. Так что, дефицит - это вполне реальная ситуация.

Если какие-то маленькие мощности на Эстонской электростанции будут в работе, есть специальные блокировки, которые отключат от системы оставшееся оборудование, чтобы оно не вышло из строя. Электростанция будет работать на себя, а в Эстонию электричество не пойдет. Это, допустим, при падении частоты в сети.

- В результате - то, что называется веерными отключениями?

- Да, дальше пойдут веерные отключения.

- Ну, сценарий Венесуэлы, пожалуй, не будем обсуждать. Или это возможно?

- Теперь в нашем мире всё возможно. Я уже ничему не удивлюсь.