Хельме: нет причин для истерии, которая сопровождала коалиционные переговоры

Хельме пообещал, что через четыре года Эстония станет значительно лучше и демократичнее. Фундаментом для этого послужит процедура народной инициативы и референдума, которая за четыре года, конечно, не достигнет логического завершения, но должна дать 1,3 млн человек возможность вмешаться в политику и жизнь Эстонии.