Цель будущего правительства – разрушение штампов в бюджетной стратегии и эстонской политике, заявил председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме, передает Rus.ERR.
Хельме пообещал, что через четыре года Эстония станет значительно лучше и демократичнее. Фундаментом для этого послужит процедура народной инициативы и референдума, которая за четыре года, конечно, не достигнет логического завершения, но должна дать 1,3 млн человек возможность вмешаться в политику и жизнь Эстонии.
По словам Хельме, нет причин для истерии, которая сопровождала коалиционные переговоры. "Никаких ограничений демократии, закрытия культурных учреждений и вмешательства в свободу прессы не будет", – заверил Хельме, добавив, что в то же время ожидается, что к этой свободе будут подходить ответственно.