Фото: грузовик проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем, другая машина врезалась в дом

"По первоначальным данным, грузовик, поворачивавший с улицы Рыугу на Уус-Сауга проигнорировал знак, призывающий уступить дорогу, и столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем, который, в свою очередь, столкнулся с другой машиной, врезавшейся в стену дома", - пояснил старший инспектор Ляэнаской префектуры Эрки Вайнульт.