Ср, 24.04.2019
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  • Фото: грузовик проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем, другая машина врезалась в дом

Фото: грузовик проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем, другая машина врезалась в дом

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Авария в Пярну на перекрестке улиц Уус-Сауга и Рыугу.

ФОТО: Lugeja pilt.

Сегодня около шести часов вечера на перекрестке улиц Рыугу и Уус-Сауга в Пярну столкнулись легковые автомобили и грузовик, люди в ходе аварии не пострадали, передает Pärnu Postimees.

"По первоначальным данным, грузовик, поворачивавший с улицы Рыугу на Уус-Сауга проигнорировал знак, призывающий уступить дорогу, и столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем, который, в свою очередь, столкнулся с другой машиной, врезавшейся в стену дома", - пояснил старший инспектор Ляэнаской префектуры Эрки Вайнульт.

Из грузовика на проезжую часть вылилась жидкость, которую ликвидировали. Ситуацией занимается страховая фирма.

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