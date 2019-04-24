Фото: грузовик проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем, другая машина врезалась в дом

Сегодня около шести часов вечера на перекрестке улиц Рыугу и Уус-Сауга в Пярну столкнулись легковые автомобили и грузовик, люди в ходе аварии не пострадали, передает Pärnu Postimees.
"По первоначальным данным, грузовик, поворачивавший с улицы Рыугу на Уус-Сауга проигнорировал знак, призывающий уступить дорогу, и столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем, который, в свою очередь, столкнулся с другой машиной, врезавшейся в стену дома", - пояснил старший инспектор Ляэнаской префектуры Эрки Вайнульт.
Из грузовика на проезжую часть вылилась жидкость, которую ликвидировали. Ситуацией занимается страховая фирма.