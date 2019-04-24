Записана песня, которая прозвучит на открытии Праздника песни

Эстония готовится к юбилейному празднику песни - в среду, 24 апреля, была записана песня "Никто не одинок", которая прозвучит на открытии фестиваля, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Организаторы рассчитывают, что люди не только услышат и полюбят, но и в оставшееся до праздника время запомнят песню, чтобы спеть ее вместе на Певческом поле.
Автор музыки Тауно Айнтс, текста - Ууве Тиннур.
В нынешнем году традиции Певческого праздника исполнится 150 лет.
27-й праздник песни и 20-й праздник танца под названием "Моя любовь" пройдут в Таллинне с 4 по 7 июля.