Ср, 24.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Записана песня, которая прозвучит на открытии Праздника песни

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

XII молодежный праздник песни "Я остаюсь".

ФОТО: Eero Vabamägi

Эстония готовится к юбилейному празднику песни - в среду, 24 апреля, была записана песня "Никто не одинок", которая прозвучит на открытии фестиваля, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Организаторы рассчитывают, что люди не только услышат и полюбят, но и в оставшееся до праздника время запомнят песню, чтобы спеть ее вместе на Певческом поле.

Автор музыки Тауно Айнтс, текста - Ууве Тиннур.

В нынешнем году традиции Певческого праздника исполнится 150 лет.

27-й праздник песни и 20-й праздник танца под названием "Моя любовь" пройдут в Таллинне с 4 по 7 июля.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ