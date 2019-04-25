Съехавший с парома грузовик насмерть сбил человека

Несчастный случай произошел около 20.30 в волости Хийумаа на шестом километре дороги Хельтермаа-Кярдла-Луйдья: съехавший с парома грузовик направлялся в сторону Кярдла, когда слева с обочины на дорогу внезапно вышел мужчина, толкавший рядом велосипед.

По предварительным данным, водитель пытался остановить грузовик, но не смог избежать столкновения. 62-летний пешеход получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Полиция установила на месте аварии, что водитель грузовика был трезв, у него есть права соответствующей категории, а его транспортное средство в техническом порядке. Трезвость и состояние здоровья пешехода до момента гибели выяснит экспертиза.

Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги - 90 км/ч, дорога прямая, покрыта асфальтом, видимость там хорошая. Подробности ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело.