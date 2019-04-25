Съехавший с парома грузовик насмерть сбил человека

Вчера вечером в Хийуском уезде мужчина средних лет попал под грузовик и погиб.
Несчастный случай произошел около 20.30 в волости Хийумаа на шестом километре дороги Хельтермаа-Кярдла-Луйдья: съехавший с парома грузовик направлялся в сторону Кярдла, когда слева с обочины на дорогу внезапно вышел мужчина, толкавший рядом велосипед.
По предварительным данным, водитель пытался остановить грузовик, но не смог избежать столкновения. 62-летний пешеход получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Полиция установила на месте аварии, что водитель грузовика был трезв, у него есть права соответствующей категории, а его транспортное средство в техническом порядке. Трезвость и состояние здоровья пешехода до момента гибели выяснит экспертиза.
Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги - 90 км/ч, дорога прямая, покрыта асфальтом, видимость там хорошая. Подробности ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело.
Кярдлаский участковый полицейский Михкель Карьямаа отметил, что с весенним теплом количество велосипедистов и пешеходов на дорогах значительно выросло. "Это означает, что нужно еще больше считаться друг с другом. Водителям стоит внимательнее следить за происходящим на обочине и выбирать безопасную скорость. И сами велосипедисты должны заботиться о собственной безопасности: держаться у обочины и делать себя заметными для других участников движения", - напомнил он.