Россия собирает на чемпионат мира убийственную сборную

«Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова проиграл «Каролине» (3:4 ОТ) в матче Кубка Стэнли (3-4 в серии) и вылетел из турнира.
Таким образом, в первом раунде выбыли все четыре победителя дивизионов: «Тампа-Бэй» (Атлантический), «Калгари» (Тихоокеанский), «Нэшвилл» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).
Это случилось впервые в эпоху расширения НХЛ (в сезоне-1967/68 лигу впервые разделили на дивизионы).
Tрое россиян выступающих за "Вашингтон" получат приглашения на чемпионат мира в Словакии. Ранее повестки получили Евгений Малкин из "Питтсбурга", Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев из "Тампы".