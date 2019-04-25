Кровь, крики и травмы: поездка на эскалаторе закончилась вызовом скорой

Элери Пальдис рассказала, что недавно на движущейся лестнице упали ее бабушка и дедушка, которые направлялись в находящееся в здании бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

Пальдис уточнила, что дедушка упал на спину, а стоявшая за ним бабушка упала на него. «У дедушки ситуация хуже: обе ноги до колен в ссадинах, руки разбиты до локтей, кроме того, его зажало сбоку, - рассказала Пальдис. - Слава богу, их заметил молодой человек, который поспешил к ним на помощь и стащил их с эскалатора».

После этого уже из разных офисов выбежали работники, принесли лед. На место происшествия вызвали скорую.

Пресс-секретарь Пярнуской больницы Эда Амур сообщила, что в этом году скорую в это здание уже трижды вызывали из-за пострадавших на эскалаторе. «На этих случаях пострадали в основном пожилые люди», - отметила Амур.

И раньше на этом эскалаторе происходили несчастные случаи. Например, несколько таких инцидентов произошло в 2015 году. По словам работающей на втором этаже маклера Pindi Kinnisvara Карин Багортиковой, нельзя сказать, что с эскалатора каждый день доносятся крики, но кровь, травмы и бригады скорой помощи она видела неоднократно.

Член правления квартирного товарищества Айда, 5, Харди Мяэ сообщил, что он в курсе несчастных случаев и считает их достойными сожаления. «Эскалатор соответствует требованиям, он регулярно обслуживается и проходит технический контроль», - сказал Мяэ, добавив, что после недавнего случая он сразу вызвал обслуживающую фирму. «Согласно полученной от техников информации, устройство работало правильно и без перебоев».

На вопрос, почему здесь происходит так много несчастных случаев, Мяэ не дал ответа, но, по его предположению, причина может быть в том, что в здание приходит много пожилых людей, с которыми в основном и происходят несчастные случаи.