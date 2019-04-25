Чт, 25.04.2019
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"Сити" идет к чемпионству, "Юнайтед" к катастрофе

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epa07517287 Manchester City's Phil Foden celebrates scoring a goal during the English Premier League soccer match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, Britain, 20 April 2019. EPA/NIGEL RODDIS EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

ФОТО: NIGEL RODDIS / EPA

В отложенном матче 31-го тура премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Команда Пепа Гвардиолы вновь вышла на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко. Обоим клубам осталось провести в АПЛ по три матча.

Поражение от "Сити" продлило неудачную серию команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над «ПСЖ» со счетом 3:1) «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Еще два матча были победными.

Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.

За три тура до конца чемпионата Англии, "Юнайтед" рискует остаться без главного клубного европейского соревнования, Лиги чемпионов. Отрыв идущего на четрвертом месте "Челси" составляет три очка. В борьбе за путевку в ЛЧ принимает участие и лондонский "Арсенал", опережающий "МЮ" на два очка.

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