"Сити" идет к чемпионству, "Юнайтед" к катастрофе

В отложенном матче 31-го тура премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0).
Команда Пепа Гвардиолы вновь вышла на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко. Обоим клубам осталось провести в АПЛ по три матча.
Поражение от "Сити" продлило неудачную серию команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над «ПСЖ» со счетом 3:1) «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Еще два матча были победными.
Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.
За три тура до конца чемпионата Англии, "Юнайтед" рискует остаться без главного клубного европейского соревнования, Лиги чемпионов. Отрыв идущего на четрвертом месте "Челси" составляет три очка. В борьбе за путевку в ЛЧ принимает участие и лондонский "Арсенал", опережающий "МЮ" на два очка.