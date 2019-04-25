"Сити" идет к чемпионству, "Юнайтед" к катастрофе

Команда Пепа Гвардиолы вновь вышла на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко. Обоим клубам осталось провести в АПЛ по три матча.

Поражение от "Сити" продлило неудачную серию команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над «ПСЖ» со счетом 3:1) «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Еще два матча были победными.

Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.