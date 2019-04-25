Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе

"По поручению президента Украины Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!", - написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в своем микроблоге в Twitter в среду, 24 апреля.

За дорученням ⁦⁦@poroshenko⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.

Действующий президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал соответствующий указ Путина, назвав его попыткой легитимизировать военное присутствие России в сепаратистских регионах Донбасса. "Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - заявил Порошенко в видеообращении к украинскому народу. Он также назвал указ Путина подготовкой к аннексии Донбасса.

Со своей стороны глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Путина о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела Украины. Он призвал украинцев, проживающих в сепаратистских регионах Донбасса, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.

Россия признала себя государством-оккупантом

В команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах в Украине, заявили, что Россия указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели - прекращению огня", - говорится в заявлении, выложенном в Facebook "Команды Зеленского".

Реакция Путина

Между тем Путин в ответ на критику назвал выдачу паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вопросом "чисто гуманитарного характера".