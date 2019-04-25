Кокорину предсказaли атрофию мышц

«Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй», — отметил сотрудник СИЗО.