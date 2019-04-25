Кокорину предсказaли атрофию мышц

Главный врач петербургского «Зенита» Михаил Гришин осмотрел нападающего клуба Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО «Бутырка», и остался недоволен его состоянием, передает lenta.ru.
«Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй», — отметил сотрудник СИЗО.
В марте 2018-го Кокорин разорвал крестообразные связки колена. Нападающий приступил к тренировкам в августе того же года. Адвокаты футболиста неоднократно заявляли об ухудшении его состояния, так как в СИЗО он не имеет возможности пройти полноценный курс реабилитации.