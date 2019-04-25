Чт, 25.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Кокорину предсказaли атрофию мышц

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Главный врач петербургского «Зенита» Михаил Гришин осмотрел нападающего клуба Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО «Бутырка», и остался недоволен его состоянием, передает lenta.ru.

«Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй», — отметил сотрудник СИЗО.

В марте 2018-го Кокорин разорвал крестообразные связки колена. Нападающий приступил к тренировкам в августе того же года. Адвокаты футболиста неоднократно заявляли об ухудшении его состояния, так как в СИЗО он не имеет возможности пройти полноценный курс реабилитации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ