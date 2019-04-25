Чт, 25.04.2019
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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту появится огромное кафе. Оно почти готово к открытию

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту появится огромное кафе. Оно почти готово к открытию

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В конце мая у шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Пайа откроются заправка Alexela и кафе Tikupoisi, сообщает Järva Teataja

Один из директоров кафе Прийт Палк сказал, что планируется сделать лучшее придорожное кафе в Балтийских странах. "Мы обращаем большое внимание на качество продуктов и интерьер".

В зале будет 90 мест, еще 60 будут расположены на террасе, таким образом, кафе вместит 150 человек. Палк добавил, что терраса будет полузакрытой, поэтому на улице можно будет сидеть и ранней весной и поздней осенью.

По словам директора, в кафе будут предлагать блюда на любой вкус в любых ценовых категориях. Планируется использовать как можно больше местных продуктов.

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