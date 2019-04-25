Фото: на шоссе Таллинн-Тарту появится огромное кафе. Оно почти готово к открытию

В конце мая у шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Пайа откроются заправка Alexela и кафе Tikupoisi, сообщает Järva Teataja.
Один из директоров кафе Прийт Палк сказал, что планируется сделать лучшее придорожное кафе в Балтийских странах. "Мы обращаем большое внимание на качество продуктов и интерьер".
В зале будет 90 мест, еще 60 будут расположены на террасе, таким образом, кафе вместит 150 человек. Палк добавил, что терраса будет полузакрытой, поэтому на улице можно будет сидеть и ранней весной и поздней осенью.
По словам директора, в кафе будут предлагать блюда на любой вкус в любых ценовых категориях. Планируется использовать как можно больше местных продуктов.