Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин проводят встречу во Владивостоке. Это первый визит Кима в Россию.

Путин встретил Кима на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Предполагается, что сначала лидеры поговорят наедине, а затем встреча продолжится в расширенном составе.

Перед встречей тет-а-тет Путин и Ким выразили надежду на то, что прямые переговоры помогут денуклеаризации на Корейском полуострове, и что Россия сможет поспособствовать ядерному разоружению КНДР.

«Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений», - сказал Путин.

«Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни», - заявил в свою очередь северокорейский лидер.

Предполагалось, что переговоры Путина и Кима с глазу на глаз продлятся около часа, но в итоге они продолжались вдвое больше запланированного.

Перед встречей с участием делегаций Путин заявил прессе, что личная беседа с лидером КНДР была обстоятельной.

«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей. Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», - заявил он.

Ким охарактеризовал разговор с Путиным как «содержательный обмен мнениями» и поблагодарил его за «прекрасно проведенное время».

Лидер КНДР приехал во Владивосток накануне переговоров. Он прибыл на бронепоезде, на котором ранее ездил во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Путин прибыл во Владивосток прямо перед переговорами. Он прилетел на вертолете из Забайкальского края, где проводил совещание по ситуации с природными пожарами.

Насколько известно, прежде Путин и Ким лично не встречались. Их встреча проходит в сложное для Северной Кореи время - на фоне провала переговоров с США в Ханое в феврале этого года.

Путин стал шестым лидером иностранной державы, с которым встретился Ким с тех пор как в прошлом году начал выезжать за пределы своей страны в качестве ее лидера. Первым был председатель Китая Си Цзиньпин, затем - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.