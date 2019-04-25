В Эстонии вырубили рекордное количество леса

По сравнению с 2017 годом объемы вырубки выросли на 1 млн кубометров, а более 12 млн кубометров леса в Эстонии вырубили только в 2001 году, в остальные годы размеры вырубки были ниже, пишет Rus.err.

Эта статистика вызвала обеспокоенность в Эстонском фонде природы, по оценке которого интенсивность вырубки ставит под угрозу сложившееся биоразнобразие в окружающей среде.

Площадь лесов в Эстонии составляет 2,33 млн гектаров или 51,4% сухопутной территории страны, c 2017 года площадь леса увеличилась на 800 га, а объемный прирост леса составил 16,2 млн кубометров.