В Эстонии вырубили рекордное количество леса

Объемы вырубки леса в Эстонии в прошлом году составили 12,5 млн кубометров, что является историческим рекордом для национальной лесной промышленности, - такие данные приводятся в опубликованной накануне статистике Агентства окружающей среды, сообщает "Актуальная камера".
По сравнению с 2017 годом объемы вырубки выросли на 1 млн кубометров, а более 12 млн кубометров леса в Эстонии вырубили только в 2001 году, в остальные годы размеры вырубки были ниже, пишет Rus.err.
Эта статистика вызвала обеспокоенность в Эстонском фонде природы, по оценке которого интенсивность вырубки ставит под угрозу сложившееся биоразнобразие в окружающей среде.
Площадь лесов в Эстонии составляет 2,33 млн гектаров или 51,4% сухопутной территории страны, c 2017 года площадь леса увеличилась на 800 га, а объемный прирост леса составил 16,2 млн кубометров.
Действующий план развития лесной промышленности допускает ежегодную вырубку в размере 12-15 млн кубометров, а разумные объемы вырубки в период следующего плана (на 2021-2030 годы) еще предстоит определить.