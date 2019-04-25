Под Осиновским зашаталось кресло? Амбициозный соцдем заявил о желании возглавить партию

По словам Ляэнеметса, который состоит в партии с 2010 года, он хочет принести в руководство партией свежесть, а также обещает найти способы более четко говорить с избирателями, передает Rus.ERR.

Лаури Ляэнеметс добавил, что в свете слабого результата соцдемов на парламентских выборах партия должна пересмотреть свои цели, а Эстония - это не один Таллинн.