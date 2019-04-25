Под Осиновским зашаталось кресло? Амбициозный соцдем заявил о желании возглавить партию

Сетомааское отделение Социал-демократической партии решило выдвинуть кандидатуру Лаури Ляэнеметса на пост председателя политической силы. Выборы нового лидера партии пройдут в июне.
По словам Ляэнеметса, который состоит в партии с 2010 года, он хочет принести в руководство партией свежесть, а также обещает найти способы более четко говорить с избирателями, передает Rus.ERR.
Лаури Ляэнеметс добавил, что в свете слабого результата соцдемов на парламентских выборах партия должна пересмотреть свои цели, а Эстония - это не один Таллинн.
Сейчас председателем СДПЭ является депутат Рийгикогу Евгений Осиновский, ранее о своей готовности стать в случае необходимости новым председателем соцдемов заявлял министр культуры Индрек Саар.