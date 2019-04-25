Чт, 25.04.2019
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Под Осиновским зашаталось кресло? Амбициозный соцдем заявил о желании возглавить партию

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Лаури Ляэнеметс.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сетомааское отделение Социал-демократической партии решило выдвинуть кандидатуру Лаури Ляэнеметса на пост председателя политической силы. Выборы нового лидера партии пройдут в июне.

По словам Ляэнеметса, который состоит в партии с 2010 года, он хочет принести в руководство партией свежесть, а также обещает найти способы более четко говорить с избирателями, передает Rus.ERR.

Лаури Ляэнеметс добавил, что в свете слабого результата соцдемов на парламентских выборах партия должна пересмотреть свои цели, а Эстония - это не один Таллинн.

Сейчас председателем СДПЭ является депутат Рийгикогу Евгений Осиновский, ранее о своей готовности стать в случае необходимости новым председателем соцдемов заявлял министр культуры Индрек Саар.

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