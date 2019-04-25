Чт, 25.04.2019
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  • Под ремонтируемой улицей в центре Раквере нашли 11 скелетов

Под ремонтируемой улицей в центре Раквере нашли 11 скелетов

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Археолог изучает один из обнаруженных в Раквере скелетов.

ФОТО: Toomas Herm / Virumaa Teataja.

Во время ремонта улицы Пикк в Раквере были обнаружены человеческие скелеты и элементы фасада средневековой церкви.

Археологи считают, что речь идет о средневековом кладбище, и ожидают новых находок. К настоящему моменту обнаружено 11 скелетов, передает Rus.ERR.

В среду специалисты изучали останки похороненных рядом мужчины и женщины, но поскольку других предметов рядом с останками не нашли, пока сложно определить точное время захоронения. Также в ходе раскопок обнаружили фрагмент фасада старой церкви.

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