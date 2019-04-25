Под ремонтируемой улицей в центре Раквере нашли 11 скелетов

Археологи считают, что речь идет о средневековом кладбище, и ожидают новых находок. К настоящему моменту обнаружено 11 скелетов, передает Rus.ERR .

В среду специалисты изучали останки похороненных рядом мужчины и женщины, но поскольку других предметов рядом с останками не нашли, пока сложно определить точное время захоронения. Также в ходе раскопок обнаружили фрагмент фасада старой церкви.