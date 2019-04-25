В Русском театре состоится премьера оперы «Брундибар», посвященной жертвам Холокоста

Опера «Брундибар» – феноменальное явление культуры времен Второй мировой войны. Чешский композитор Ганс Краса написал её в 1938 году по заказу Пражской национальной оперы. Партитуру тайно пронесли в концентрационный лагерь Терезиенштадт, где нацисты разрешали занятия музыкой, театром и другими видами искусства, чтобы демонстрировать лагерь международным комиссиям и создавать в глазах мировой общественности иллюзию благополучной жизни узников. В 1943 году оперу поставили малолетние узники концлагеря Терезиенштадт.

Мальчику Пепичеку и девочке Анинке (в русской редакции Анечке) надо заработать немного денег, чтобы купить молоко для больной матери. Они решают попробовать себя в качестве уличных артистов. Злой шарманщик Брундибар гонит детей прочь. Но с помощью бесстрашного Воробья, проницательной Кошки, мудрой Собаки и городской детворы им удается победить Брундибара и спеть на рыночной площади.

Незамысловатая детская опера выдержала 55 представлений на территории концлагеря и приобрела мировую известность, став символом сопротивления нацизму. Сегодня она звучит от Аляски до Израиля – её поют на разных языках, а с 2015 года ещё и по-русски.