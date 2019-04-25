Пограничники советуют готовиться к майским пробкам на российско-эстонской границе

Как рассказали 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, анализ пересечений Государственной границы РФ за аналогичный период 2017-2018 гг. указывает, что в эти праздничные дни пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период подразделения пограничного контроля будут нести службу в усиленном режиме для того, чтобы прохождение паспортного контроля было максимально быстрым и комфортным. Планируется задействовать все полосы движения, в случае необходимости использовать грузовые, автобусные и реверсивные направления, выставить дополнительные наряды.

Пиковая нагрузка при пересечении границы с Финляндией и Эстонией ожидается:

По выезду из РФ:

- 30 апреля с 14:00 до 22:00;

- 01 мая с 09:00 до 20:00;

- 02,03 мая с 09:00 до 18:00;

- 08 мая с 15:00 до 22:00;

- 10 мая с 09:00 до 18:00.

По въезду в РФ:

- 04 мая с 15:00 до 20:00;

- 05 мая с 12:00 до 23:00;

- 08 мая с 18:00 до 22:00;

- 09 мая с 08:00 до 12:00;

- 11 мая с 15:00 до 22:00;

- 12 мая с 10:00 до 23:00.