Ученые выяснили: эффект от отпуска длится максимум одну рабочую неделю

Большинство людей уверены, что отпуск не может продолжаться слишком долго. Но, оказывается, существует оптимальное число дней, которое сделает отпуск практически идеальным, пишет turizm.ru. Сотрудники университета Тампере в Финляндии в ходе исследования вычислили, что отпуск должен длиться от 7 до 11 дней. Логика заключается в том, что человеку достаточно времени чуть более недели, чтобы выключиться и забыть о работе. Но продолжительность отдыха более 11 дней приводит к тому, что люди начинают беспокоиться о своих почтовых ящиках и задачах, накапливающихся на рабочем месте.

Несмотря на то, что на неделе есть целых два выходных дня, исследователи уверены, что они не способны существенно повлиять на состояние работника. По словам финских ученых, сотрудники зачастую не могут в достаточной степени восстановиться во время коротких передышек от работы из-за все более нарушаемых границ между рабочим местом и домом, продолжительности рабочего времени, сверхурочной работы и длительной физиологической активности в результате озабоченности все той же работой.

Исследователи проанализировали уровень остаточного стресса, связанного с работой людей в течение их отпуска. Им удалось обнаружить, что степень расслабления, как правило, достигала максимума примерно на восьмой день отдыха. «Отпуск представляет собой самый длительный период временного отсутствия на работе. Следовательно, он является более мощной возможностью для восстановления, чем более короткие интервалы во время выходных. Наши результаты показали, что здоровье и самочувствие быстро улучшаются после начала отпуска и, похоже, достигают своего пика в восьмой день отпуска», — резюмируют исследователи.