Чт, 25.04.2019
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Галерея: в продажу поступил бревенчатый дом с собственным пляжем

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Этот большой бревенчатый дом расположен в живописнейшем месте - на морском берегу в Кабернеэме.

Бревенчатый дом модели Saaremaa-100 построила фирма Honka. Общая площадь дома под тростниковой крышей - 149,4 м². Во дворе - бассейн. Дом расположен прямо на берегу, есть большая и уютная терраса и спуск к морю. Имеются свой песчаный пляж и небольшой причал. 

На первом этаже дома находится большая гостиная с камином, кухня и банный комплекс с выходом к наружному бассейну. На втором этаже - две отдельные спальни и большой холл для чтения и отдыха с выходом на балкон, откуда открывается вид на море.

Площадь участка - 2838 м2, из которых  55 м2 земли транспортного назначения. Есть возможность купить находящийся рядом незастроенный участок площадью 2802 м2. 

Дом отапливается тепловым насосом типа воздух-воздух, есть электроподогрев пола и камин.  

Остальные фотографии и информация о продаже находятся ЗДЕСЬ. 

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