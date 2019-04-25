Йыхви не удается найти замену чиновникам, от которых избавился Мартин Репинский

«В срок поступило CV от одного кандидата, однако этот кандидат не соответствовал требованиям, указанным в объявлении о проведении конкурса и предъявляемым к кандидатам на данную должность. Комиссия планирует признать конкурс провалившимся», - прокомментировал провал конкурса на замещение должности волостного секретаря старейшина Йыхвиской волости Макс Каур.

По его словам, Закон о публичной службе позволяет в течение 120 календарных дней со дня вынесения решения о провале публичного конкурса назначить на должность для исполнения служебных обязанностей лицо, соответствующее установленным требованиям, без проведения конкурса. «Тем не менее, в ближайшем будущем мы планируем объявить новый конкурс», - добавил он.

Оставшись без опытного волостного секретаря, Йыхви оказался в сложном положении еще и потому, что с этого года выборы в самоуправлениях организует не избирательная комиссия, а городской или волостной секретарь. В Йыхви обязанности волостного секретаря сейчас исполняет специалист по защите данных Айги Куллеркупп, которая формально соответствует требованиям, предъявляемым к волостному секретарю, но не имеет опыта организации выборов. А выборы в Европейский парламент пройдут уже 26 мая.

Волостной старейшина Макс Каур не видит в этом проблемы. «Учитывая квалификацию чиновников, работающих в Йыхвиском волостном управлении, в том числе чиновника, исполняющего обязанности волостного секретаря, и юриста волостного управления, они сильны, и мы справимся с выполнением задач, возложенных на местное самоуправление и проистекающих из Конституции, в том числе и с организацией выборов», - убежден Каур.

Волна увольнений чиновников в Йыхви, вызвавшая сильное недоумение и общественное негодование, началась именно с волостного секретаря Пийи Липп. Проработавшую волостным секретарем 13 лет чиновницу вызвали к руководству волостной управы, которую тогда возглавлял центрист Мартин Репинский, и предложили ей покинуть должность в одночасье по соглашению сторон. Взамен Липп предложили компенсацию в размере зарплаты за шесть месяцев.

Позднее из волостного дома выпроводили и возглавлявшую 19 лет Йыхвискую социальную службу Сирли Таммисте, которой сначала предложили за уход по собственному желанию компенсацию в размере трех месячных зарплат, но позднее увеличили ее до зарплаты за шесть месяцев.

Затем вынудили уйти заместителя руководителя финансовой службы Эллу Блок и директора социального дома Ральфа Бурка - им тоже выплатили компенсацию в размере полугодовой зарплаты. Последней предложение уйти сделали многолетнему директору Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, которой тоже предложили компенсацию в размере зарплаты за полгода.

Когда Спитц отказалась, ее уволили, обосновав это тем, что она навредила репутации Йыхвиского волостного управления. Спитц обжаловала свое увольнение в Трудовой инспекции.

Для замещения освободившихся должностей объявили конкурсы, однако к данному моменту большая их часть провалилась.

«Волостная управа Йыхви провела публичные конкурсы на замещение должностей руководителя социальной службы, директора Йыхвиской центральной библиотеки и директора Йыхвиского социального дома. По первоначальным данным, комиссия сделала волостной управе предложение признать конкурсы на замещение должностей директора Йыхвиской центральной библиотеки и директора Йыхвиского социального дома провалившимися. В рамках конкурса на замещение должности руководителя социальной службы проходит тур собеседований, - подтвердил «Северному побережью» помощник волостного старейшины Алексей Наумкин.

Он добавил, что для поддержания активной и богатой на мероприятия деятельности Йыхвиской центральной библиотеки исполняющей обязанности директора временно назначена руководитель по обслуживанию отдела обслуживания и детского отдела библиотеки Тийа Линнард.