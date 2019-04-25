Чт, 25.04.2019
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В Египте объявлено чрезвычайное положение

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Египетский полицейский.

ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY / REUTERS

Правительство Египта вводит в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей.

В частности, в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час.

В то же время Bloomberg отмечает, что непосредственная причина этого шага пока не названа.

Однако, напоминает агентство, ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова в рамках борьбы против исламских экстремистов. Кроме этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.

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