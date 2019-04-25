Ограбленный олимпийский чемпион был взбешен поведением коллеги

По словам британца, во время пребывания в Эфиопии он остановился в гостинице, принадлежащей Гебреселассие. Его номер был ограблен: воры вынесли часы, два телефона и около 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Фара обратился к персоналу и вызвал полицию. По его словам, работники отеля не проявили никакого желания помочь, а сотрудники правоохранительных органов позднее заявили, что задержали пятерых человек, но отпустили их.

Также бегун обратился лично к Гебреселассие, однако тот не ответил. Фара заявил, что он попросил персонал связаться с владельцем отеля и услышал ответ: «Работаем над этим». В итоге британец отправил Гебреселассие послание, в котором выразил свое разочарование и заявил, что не будет сдерживаться, говоря о нем.