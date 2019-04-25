Чт, 25.04.2019
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Ограбленный олимпийский чемпион был взбешен поведением коллеги

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Mo Farah

ФОТО: Steve O Sullivan/ www.imago-images.de

Четырехкратный олимпийский чемпион легкоатлет Мо Фара раскритиковал поведение двукратного олимпийского чемпиона Хайле Гебреселассие, который не стал ему помогать после кражи в отеле в Эфиопии, собщает lenta.ru.

По словам британца, во время пребывания в Эфиопии он остановился в гостинице, принадлежащей Гебреселассие. Его номер был ограблен: воры вынесли часы, два телефона и около 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Фара обратился к персоналу и вызвал полицию. По его словам, работники отеля не проявили никакого желания помочь, а сотрудники правоохранительных органов позднее заявили, что задержали пятерых человек, но отпустили их.

Также бегун обратился лично к Гебреселассие, однако тот не ответил. Фара заявил, что он попросил персонал связаться с владельцем отеля и услышал ответ: «Работаем над этим». В итоге британец отправил Гебреселассие послание, в котором выразил свое разочарование и заявил, что не будет сдерживаться, говоря о нем.

Фара по два раза выигрывал золото в забегах на пять и десять тысяч метров на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Гебреселассие побеждал в беге на десять тысяч метров на Играх 1996 и 2000 годов.

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