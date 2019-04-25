Рада приняла Закон об украинском языке как единственном государственном

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д, сообщает телеканал «112 Украина».
Напомним, Верховная Рада 4 октября 2018 года после сложных дискуссий взяла за основу один из языковых законопроектов. Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть.
При доработке к документу было подано более 2 000 поправок.
Как известно, доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года. Документ предусматривает украинизацию всех публичных сфер в государстве.
Народные депутаты начали рассматривать проект закона 28 февраля, однако к поправкам перешли только на следующей пленарной неделе, то есть с 12 марта.
Порошенко обещал подписать Закон о языке в случае принятия на этой неделе.