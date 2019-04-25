Пт, 26.04.2019
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Отть Тянак лидирует на Ралли Аргентины

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Сегодня ночью стартовало Ралли Аргентины, первый из сдвоенного латиноамериканского турне чемпионата.

Из 18 спецучастков в ночь на пятницу был проведен только один заезд. Отть Тянак сумел опередить на 1,6 секунды Себастьяна Ожье и на 1,7 секунды напарника по команде "Тойота" Криса Мика. Пятница на ралли Аргентины - определяющий день. Гонщикам предстоит преодолеть восемь спецучастков, на которых Отть Тянак может как увеличить преимущество, так и позволить конкурентам отыграть неудачу единственного заезда четверга.

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