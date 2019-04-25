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Очень веская причина не делать ремонт перед продажей недвижимости

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

В мире недвижимости свои законы: в некоторых случаях ремонт не только не поможет продаже, а совсем наоборот, считает портал Kodustiil.

При продаже жилья собственники часто сталкиваются с проблемой - стоит ли обновлять свое жилое пространство.

Чувства и пожелания потенциальных покупателей предугадать чрезвычайно трудно. Никто не знает, каков вкус у человека, пришедшего на просмотр вашей квартиры, что в ней покажется ему прекрасным, а что – уродливым. Поэтому средства, вложенные вами в предпродажный ремонт, вполне могут оказаться пущенными на ветер, пишет realtor.com. Как правило, новые хозяева хотят засучить рукава и обустроить свое новое жилище по своему усмотрению. Очень немногие довольствуются тем, что сделали вы. Для этого состояние недвижимости должно быть идеальным.

Однако, если вы все-таки хотите сделать небольшой косметический ремонт и при этом добавите его смету в стоимость недвижимости,  оценщики, маклеры да и покупатели непременно это разглядят, и ваши старания окажутся совершенно бессмысленными.

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