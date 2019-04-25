Очень веская причина не делать ремонт перед продажей недвижимости

Чувства и пожелания потенциальных покупателей предугадать чрезвычайно трудно. Никто не знает, каков вкус у человека, пришедшего на просмотр вашей квартиры, что в ней покажется ему прекрасным, а что – уродливым. Поэтому средства, вложенные вами в предпродажный ремонт, вполне могут оказаться пущенными на ветер, пишет realtor.com. Как правило, новые хозяева хотят засучить рукава и обустроить свое новое жилище по своему усмотрению. Очень немногие довольствуются тем, что сделали вы. Для этого состояние недвижимости должно быть идеальным.