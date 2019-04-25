Первый эстонский нацизомбифильм и другие: в Хаапсалу будет жутко страшно!

Всего в течение четырех дней в культурном центре Хаапсалу будет показано 25 полнометражных фильма из 15 стран мира, в том числе из таких экзотических как Индонезия и Новая Зеландия. В программу вошли фильмы, уже заявившие о себе на престижных международных кинофестивалях: „Зомби одним планом!”(„One Cut of the Dead”) – японский микробюджетный комедийный хоррор, который по своему закрученному сюжету нисколько не уступает топ-лентам этого жанра, таким как «Зомби по имени Шон» („Shaun of the Dead”), „Ветер” („The Wind”) – американский вестерн, который критики назвали феминистским, „Время расцвета” („Unthinkable”) – шведский триллер-катастрофа, уже проданный в прокат многих стран, и „Иные” („Freaks”) – канадский фантастический триллер, победитель кинофестивалей в Триесте и Париже.

Из работ российских кинематографистов на Хаапсалуском фестивале представлена черная комедия, триллер с комедийными элементами Григория Константинопольского „Русский бес” („Russian Psycho”). Приз «За дело всей жизни» будет вручен Владимиру Тарасову, великому мастеру научно-фантастического анимафильма, наиболее известные из которых „Контакт” и „Возвращение”. 80-летний кинорежиссер – почетный гость кинофестиваля.

Отдельная программа кинофестиваля подготовлена для фриков и любителей ретро, в ее рамках будет показан индонезийский фильм „Рамбу” – трэшевая классика, культовый фильм для фанатиков. В ночь на пятницу на трэш-марафоне будут показаны худшие в истории кинофильмы о зомби. Экстремальный киносеанс посвящен французскому кинорежиссеру Паскалю Ложье, на нем будет показан его фильм 2008 года „Мученицы”, который считается одним из лучших шоковых фильмов XXI века.

Восемь короткометражных лент участвуют в конкурсе на приз Méliès d’Argent в честь Жоржа Мелье́са. Победитель этого конкурса получит право номинироваться на титул лучшего европейского фантастического фильма, который присуждает Европейская федерация фестивалей фантастических фильмов.

Кроме киносеансов в программе кинофестиваля ряд различных мероприятий: выставки, презентации книг, экскурсии, лекции, беседы и вечеринки.

Фестиваль откроет в четверг шествие, в котором примут участие более ста костюмированных персонажей из мира фантастики. В 18.30 шествие пройдет мимо Хаапсалуского универмага в культурный центр, где состоится бесплатный киносеанс, на котором будет показан первый эстонский нацизомбифильм «Рейх мертвых» („Reich of the Dead”) и отмечающий в этом году свое 20-летие фантастический триллер «Матрица» („Matrix”).