Первый эстонский нацизомбифильм и другие: в Хаапсалу будет жутко страшно!

Всего в течение четырех дней в культурном центре Хаапсалу будет показано 25 полнометражных фильма из 15 стран мира, в том числе из таких экзотических как Индонезия и Новая Зеландия. В программу вошли фильмы, уже заявившие о себе на престижных международных кинофестивалях: „Зомби одним планом!”(„One Cut of the Dead”) – японский микробюджетный комедийный хоррор, который по своему закрученному сюжету нисколько не уступает топ-лентам этого жанра, таким как «Зомби по имени Шон» („Shaun of the Dead”), „Ветер” („The Wind”) – американский вестерн, который критики назвали феминистским, „Время расцвета” („Unthinkable”) – шведский триллер-катастрофа, уже проданный в прокат многих стран, и „Иные” („Freaks”) – канадский фантастический триллер, победитель кинофестивалей в Триесте и Париже.