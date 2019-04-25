В Таллинне пограничники задержали иностранцев с крадеными лодочными моторами

В среду, 24 апреля, в Таллинне в Старом порту пограничники проверили автомобили двух иностранцев, в которых были обнаружены украденные в Финляндии лодочные моторы.
Сотрудники Департамента полиции и погранохраны проверили зарегистрированный в Польше автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 34-летний гражданин Румынии, а также зарегистрированный в Финляндии Opel Vivaro, которым управлял 34-летний гражданин Украины.
В салоне Opel пограничники обнаружили один, а в Mercedes-Benz шесть лодочных моторов, украденных в Финляндии и Швеции.
Полиция задержала водителей автомобилей.