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  • В Таллинне пограничники задержали иностранцев с крадеными лодочными моторами

В Таллинне пограничники задержали иностранцев с крадеными лодочными моторами

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В среду, 24 апреля, в Таллинне в Старом порту пограничники проверили автомобили двух иностранцев, в которых были обнаружены украденные в Финляндии лодочные моторы.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны проверили зарегистрированный в Польше автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 34-летний гражданин Румынии, а также зарегистрированный в Финляндии Opel Vivaro, которым управлял 34-летний гражданин Украины.

В салоне Opel пограничники обнаружили один, а в Mercedes-Benz  шесть лодочных моторов, украденных в Финляндии и Швеции.

Полиция задержала водителей автомобилей.

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