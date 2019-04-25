Чт, 25.04.2019
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Андрей Коробейник станет депутатом Рийгикогу и вступит в Центристскую партию

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Андрей Коробейник.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с предстоящим вступлением в должность нового правительства Юри Ратаса в Рийгикогу в качестве замещающих депутатов попадут девять человек, которые будут работать вместо министров, среди них и беспартийный Андрей Коробейник, баллотировавшийся в парламент по списку Центристской партии.

Накануне спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас подписал приказ, согласно которому депутатские полномочия будущих членов правительства Майлис Репс, Яака Ааба, Таави Ааса и Юри Ратаса (все - члены Центристской партии), Марта Хельме, Мартина Хельме, Рене Кокка (все из EKRE), Юри Луйка и Урмаса Рейнсалу (оба из «Отечества») приостановлены. С 25 апреля вместо них замещающими депутатами назначены Андрей Коробейник, Керстин-Оудекки Лооне, Наталия Маллеус, Пеэтер Рахнель, Урмас Эспенберг, Кай Риммел, Арно Сильд,  Хейки Хепнер и Март Нутть, передает Rus.ERR.

«Собираюсь вступить в Центристскую партию. Это будет логичным шагом», - сказал Коробейник Rus.ERR и напомнил, что не только войдет в парламентскую фракцию центристов, он еще и баллотируется от этой партии в Европейский парламент.

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