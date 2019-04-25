Андрей Коробейник станет депутатом Рийгикогу и вступит в Центристскую партию

Накануне спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас подписал приказ, согласно которому депутатские полномочия будущих членов правительства Майлис Репс, Яака Ааба, Таави Ааса и Юри Ратаса (все - члены Центристской партии), Марта Хельме, Мартина Хельме, Рене Кокка (все из EKRE), Юри Луйка и Урмаса Рейнсалу (оба из «Отечества») приостановлены. С 25 апреля вместо них замещающими депутатами назначены Андрей Коробейник, Керстин-Оудекки Лооне, Наталия Маллеус, Пеэтер Рахнель, Урмас Эспенберг, Кай Риммел, Арно Сильд, Хейки Хепнер и Март Нутть, передает Rus.ERR .

«Собираюсь вступить в Центристскую партию. Это будет логичным шагом», - сказал Коробейник Rus.ERR и напомнил, что не только войдет в парламентскую фракцию центристов, он еще и баллотируется от этой партии в Европейский парламент.