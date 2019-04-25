Организатор фестиваля Narva Jazz Борис Паршин: «Джаз – это стиль жизни»

- Борис Петрович, говорят, фестиваль Narva Jazz на этот раз пройдет в новом формате?

- Новое - хорошо забытье старое. Здесь именно тот случай. Когда-то мы уже проводили двухдневный марафон, и это больше соответствует понятию фестиваля, нежели самый длительный концерт, заявленный на единственную дату. Но поскольку мы все зависим от обстоятельств, в первую очередь финансовых, приходилось выкручиваться. И вот, наконец, настал момент, когда коллективы смогут представить не один-два номера, а целые программы, не в ущерб остальным участникам фестиваля.

- И что это за коллективы?

- Я решил в этом году дать дорогу молодым ребятам – ансамблю Little Band, родившемуся несколько лет назад внутри Narva Jazz Band и развившемуся в самостоятельный организм. У них много наигранного оригинального материала, готовая программа на полтора часа.

- Кто в составе бэнда?

- Стефания Бойко – вокал, Сергей Белов и Алан Масалов на саксофонах, Энола Мелкова на фортепиано, Кирилл Кузьмин на бас-гитаре, Евгений Эссаулов на ударных, плюс трубачи: Евгений Колбанов и Михаил Трифанов. Последний весь этот год служил в армии, в оркестре, но уже закончил службу. И Маша Булатова, флейтистка, обещала быть – она учится в училище Георга Отса. Раз в две недели оба выкраивали время на репетиции, результат которых увидим 27-го в 18.00 на сцене «Ругодива».

- Неплохая сцена для масштабного концерта.

- Я тоже так подумал. Хороший звук, свет, совершенно новый зал, удобные кресла – прекрасная альтернативная площадка для нашего фестиваля. Основной, конечно, по традиции останется сцена «Женева», где 4 мая пройдет привычный зрителю сборный концерт.

Фестиваль Narva Jazz. ФОТО: Lynx Maker

- К нему мы еще вернемся, а сейчас представьте, пожалуйста, второй коллектив, который выступит 27 апреля в «Ругодиве».

- Во втором отделении нас ждет знакомство с M-Group из Таллинна. Проект создал Миша Никитин, известный в городе и за его пределами барабанщик, выступавший с группой Avenue и начинавший в моем биг-бэнде на бонгах. Сейчас Михаил – студент Эстонской академии музыки и театра, востребованный музыкант. Он собрал коллектив из своих сокурсников и аранжировал классику в джаз. А еще написал авторские произведения, и вот это все мы с вами услышим в ближайшую субботу. Надеюсь, получим удовольствие.

- Даже сомнений нет. Теперь давайте о заключительном концерте.

- Все – по старой доброй схеме. В 15:00 начало, но рекомендую, как всегда, приходить пораньше: в фойе, где кофейные столики, мои ребята поиграют, создавая настроение; можно пообщаться до представления, проникаясь атмосферой праздника. У нас ведь не филармония, джаз – это стиль жизни. Ну, а на сцену в этот день выйдет около 80 человек.

- Немало!

- Это за счет коллективов: бэнды же бывают с самым разным количеством участников! Ждем Raivo Kallas Band из Йыхви, ансамбль «Руна» из Тарту плюс наши местные вокальные коллективы – Yakub Band Аллы Якубовой, Palette Людмилы Юзвик, инструментальные Narva Jazz Band и Little Band. С сольными номерами выступят ученицы вокального класса Елены Юзвик, подопечные Юлии Кузьминой – Анастасия Попова и Влад Одинцов, москвич Касьян Крупцев; все они – постоянные участники фестиваля. Зрители у нас тоже постоянные в основном, и они год за годом наблюдают творческий рост каждого юного музыканта. А дебютирует на нашей сцене певица Габриела Ждановичуте из Вильнюса.

Фестиваль Narva Jazz. ФОТО: Lynx Maker

- А гвоздь программы – кто?

- Не гвоздь, а гость. Даже гостья: джазовая певица Инга Кааре из Таллинна. С ней приедут финские музыканты: трубач Мика Малляри и гитарист Аки Хаарала. Но и это еще не финал: вечером того же дня, в 19.00, стартует концерт в Нарвском колледже ТУ, где к этому ансамблю присоединится пианист Владимир Высоцкий. Таким образом, даже не две, а три площадки у нас в этом году. Это и есть настоящий фестиваль.

- В следующем году Narva Jazz отметит 25-летие. Каким вы его видите?