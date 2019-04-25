Эстония уплатит взнос в 650 000 евро в холдинг Rail Baltic

Правительство Эстонии в четверг на своем заседании решило увеличить паевой капитал холдингового предприятия Rail Baltic Estonia, уплатив паевой взнос в размере 650 000 евро. Соответствующее предложение в правительство внесла министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Симсон внесла предложение увеличить паевой капитал предприятия OÜ Rail Baltic Estonia. Паевой взнос в размере 650 тыс евро посредством эстонского предприятия будет внесен на счет совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail AS, учрежденного для строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica.
Взносы необходимы для покрытия расходов предприятия на деятельность, а также на софинансирование проектов, реализуемых при поддержке европейских структурных фондов.
Холдинговое предприятие OÜ Rail Baltic Estonia было учреждено 10 октября 2014 года с целью представлять интересы эстонского государства в совместном предприятии RB Rail AS. Паевые взносы в совместное предприятие стороны вносят в соответствии с подписанным в 2019 году трехсторонним соглашением о финансировании проекта.