Эстония уплатит взнос в 650 000 евро в холдинг Rail Baltic

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Симсон внесла предложение увеличить паевой капитал предприятия OÜ Rail Baltic Estonia. Паевой взнос в размере 650 тыс евро посредством эстонского предприятия будет внесен на счет совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail AS, учрежденного для строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Взносы необходимы для покрытия расходов предприятия на деятельность, а также на софинансирование проектов, реализуемых при поддержке европейских структурных фондов.