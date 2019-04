Как житель Эстонии нагрел предпринимателей на 100 000 евро и устроил себе красивую жизнь

Украл и сделал рекламу

Заглянем в прошлое. В декабре 2013 года у Умала появился бизнес-план, но денег у него не было. Однако были контакты. На помощь пришли инвесторы, в основном предприниматели из сферы развлечений. Никто из них не является публичным деятелем, и, поскольку для них произошедшее - мучительная эпопея, не будем называть их имена. Один вложил в предприятие 10 000, второй - 20 000, третий - 30 000, четвертый - 100 000 евро. Всего участников было более десяти. Был создан стартап OÜ Where To Go (WTG), который единолично возглавил Умал. Ошибка инвесторов заключалась в том, что они полностью доверились Умалу. В сущности, для разработки мобильного приложения ему предоставили полную свободу.