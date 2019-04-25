Как житель Эстонии нагрел предпринимателей на 100 000 евро и устроил себе красивую жизнь
Как украсть много денег, а попавшись - вернуть в четыре раза меньше? Нужно как можно быстрее потратить сумму на красивую жизнь.
По словам знакомых, стартап-предприниматель Вейко Умал годами снимал роскошную квартиру за 800 евро, вел расточительную жизнь и разъезжал на роскошном автомобиле, хотя у него не было официальных доходов. Он получил от инвесторов свыше 100 000 евро, вынес с предприятия все мало-мальски ценное, сознательно довел предприятие до банкротства и тем самым причинил еще больший ущерб, пишет Postimees.
Умала в уголовном порядке признали виновным в присвоении средств, но он должен вернуть жертвам лишь четверть украденных денег. Как так?
Украл и сделал рекламу
Декабрь 2015 года. Умал встретился с журналистом Postimees и показал мобильное приложение Where2Go (W2G). «Идея родилась, когда я сидел в одном из лаунж-баров Стокгольма, пил второе пиво и безрезультатно пытался найти место, куда пойти дальше», - рассказал он тогда.
В сущности, W2G - это приложение для любителей ночной жизни, в котором собраны данные о тысячах вечеринок, контакты и информация о продаже билетов.
Таков был план по завоеванию мира. На тот момент приложение работало, им пользовалось около 5000 человек. Начало было многообещающим. Но на самом деле к моменту разговора с журналистом Умал уже фактически опустошил стартап-предприятие.
Заглянем в прошлое. В декабре 2013 года у Умала появился бизнес-план, но денег у него не было. Однако были контакты. На помощь пришли инвесторы, в основном предприниматели из сферы развлечений. Никто из них не является публичным деятелем, и, поскольку для них произошедшее - мучительная эпопея, не будем называть их имена. Один вложил в предприятие 10 000, второй - 20 000, третий - 30 000, четвертый - 100 000 евро. Всего участников было более десяти. Был создан стартап OÜ Where To Go (WTG), который единолично возглавил Умал. Ошибка инвесторов заключалась в том, что они полностью доверились Умалу. В сущности, для разработки мобильного приложения ему предоставили полную свободу.
В конце 2014 года бухгалтер стартап-фирмы составлял отчеты WTG, когда рядом с ним случайно сел представитель одного из инвесторов. Когда он взглянул на монитор, его ждал неприятный сюрприз: с банковского счета предприятия были сняты практически все деньги. Часть была переведена непосредственно предприятию Умала.
Инвесторы потребовали объяснений. Умал утверждал, что все наличные пошли на разработку приложения. Поначалу ему удалось создать у инвесторов впечатление, что все дело в личном конфликте между ним и человеком, обнаружившим исчезновение денег. В любом случае, обещал Умал, все денежные дела будут в порядке.
И ему дали второй шанс, хотя на самом деле Умал продолжал присваивать чужие деньги под прикрытием фирмы.
Второе провалившееся приложение
Он свободно транжирил деньги предприятия, оплачивая банковской картой фирмы ночевки в отелях, счета в ресторанах, веселую ночную жизнь и счета в iTunes. Всего он снял с банковской карты предприятия 74 600 евро и вдобавок перевел на свою фирму 19 900 евро.
Больше участники и инвесторы не смогли выйти с ним на контакт.
«Нам нужно было собрать за одним столом всех акционеров - 11 человек - и выгнать Умала с предприятия, но поскольку это заняло три месяца, это дало ему возможность полностью обчистить фирму», - говорит один из руководителей инвестиционного предприятия.
Помимо того, что Умал опустошил банковский счет, он перенес разработанный за 70 000 евро исходный код с сервера WTG, вследствие чего приложение перестало работать. У предприятия остался лишь долг в 40 000 евро. Фирма стала банкротом.
Тем временем в магазине приложений появилось приложение Valdo App с похожим дизайном и идеей, одним из разработчиков которого был Умал. Обнаруживший кражу участник предположил, что Умал украл бизнес-идею и ценный исходный код и начал разрабатывать на их основе новое приложение. Умал также перевел дизайнера WTG и разработчика кода в новую фирму.
Одновременно Умал принялся названивать инвесторам WTG, которых он только что обобрал до нитки, и попытался их убедить инвестировать деньги в Valdo App. Однако владельцы этого приложения быстро поняли, с каким человеком имеют дело, и вскоре Умала выкинули из бизнеса.
Сотрудничавшие с Умалом в рамках Valdo App пайщики позже утверждали полиции, что их приложение все же отличается от WTG, и исходный код, по их словам, разрабатывали с нуля, а сходство обусловлено лишь тем, что над приложением работал тот же дизайнер.
Приложение Valdo App по-прежнему можно скачать, однако оно не работает. Предприятие неактивно и его сайт не работает. Так что и с этим предприятием не задалось. «И в него, очевидно, вложили приличную сумму», - полагает руководитель фирмы, инвестировавшей в WTG.
Действительный ущерб: миллион?
Несмотря на то, что Умал украл около 100 000 евро, причиненный им ущерб был больше. Деньги не получили и сотрудники. Были впустую потрачены ресурсы и труд: исходный код, 5000 клиентов, рабочие часы и инвестиции. В первоначальном сообщении о преступлении рассчитали предполагаемый ущерб в 285 000 евро.
Руководитель инвестиционной фирмы, обнаруживший кражу, обратился в адвокатскую контору, она в свою очередь в полицию. Уголовное дело растянулось на годы. Производство завершилось 13 марта этого года.
Умала в рамках договорного производства признали виновным. За присвоение и намеренное доведение до банкротства суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам заключения условно с трехлетним испытательным сроком.
Понесшим ущерб назвали обанкротившийся WTG. Кредиторы предприятия после оживленного обсуждения сошлись на компромиссе: с Умала востребуют лишь четверть присвоенных им денег, то есть 25 000 еро.
«Иначе не получили бы ничего», - объясняет лишившийся 20 000 инвестор. По его словам, инвесторам объяснили, что альтернативы нет, потому что у осужденного нет имущества. «Вернет ли он и эту сумму? Пока ни цента не пришло. Остается только надеяться».
«О боже! Я ничего об этом не знаю! Что?!» - воскликнул руководитель предприятия, имевшего долю в обанкротившемся WTG. В переговорах, закончившихся компромиссом, он не участвовал, потому что он был только участником - он не инвестировал деньги, а занимался, скорее, консультациями и посредничеством между предприятием и инвесторами. В то же время именно он обнаружил хищение и передал в полицию сообщение о преступлении через адвокатскую контору Ernst & Young. И о приговоре по этому делу он ничего не знает.
«Для нас это была суровая школа жизни. В Ernst & Young и согласились нам помочь, только чтобы сделать из этого показательный случай», - говорит он.
Но решение привело его в замешательство. «Потерянные деньги инвесторов рассчитать просто. Но ведь и у предприятия, которое из-за кражи стало недееспособным, была своя ценность. По расчетам на основании последней инвестиционной сделки предприятие стоило 1,1 млн евро. И что, теперь все просто вылетело в трубу?» - недоумевает он.
"К банкротству привел бизнес-конфликт. Я ни о чем не жалею"
Вейко Умал, бывший стартап-предприниматель:
Банкротство Where To Go (WTG) связано с конфликтом между двумя участниками.
Спад WTG начался, когда мой бизнес-партнер начал убеждать потенциальных инвесторов за моей спиной, чтобы они не вкладывали в это предприятие, и демонстрировал им свое новое мобильное приложение.
В то же время он очернял меня и предупреждал инвесторов о неработающей бизнес-модели. В сущности, он работал против собственного предприятия.
С этого момента я решил, что я больше не хочу продолжать с бизнес-партнером в WTG. Он ответил мне, что, если я хочу войны, то я ее получу. И, будем честны, я ее получаю до сих пор при «поддержке» журналистики.
Я хотел бы выделить тот факт, что под моим руководством на мобильное приложение WTG обратило внимание одно интернет-издание в США, в котором WTG вошло в список лучших приложений, помогающих людям, учащимся за границей. Я смог этого добиться за очень короткое время и уверен, что таких мобильных приложений в Эстонии не слишком много.
Приговор я комментировать не хочу, потому что это было бы оскорбительно и нечестно по отношению к судье и нашей судебной системе. У каждого своя работа, и работа суда - вершить правосудие в соответствии с имеющимися доказательствами. Это суд и сделал.
Компромиссные требования, выдвинутые кредиторами, я уже начал выполнять, и заключение компромисса показывает их желание решить и закончить это дело. Сегодня я уже называю это все прошлой жизнью. Я потерял много друзей и знакомых, создал самому себе сложные ситуации и попал в долги, но могу сказать, что ни о чем не жалею. Все это было мне уроком, которым я смогу руководствоваться в будущем.
Самый большой урок и пожелание для всех остальных: умейте всегда выбирать правильных партнеров, потому что жизнь во многом основывается на человеческих отношениях.