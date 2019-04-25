Объем пенсионных фондов Эстонии превысил четыре миллиарда евро

Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Эстонии.

Объем инвестированных в Эстонию активов вырос до 543,7 млн евро, что составило 12,9% всего объема активов пенсионных фондов. Инвестиции фондов в экономику Эстонии в течение последнего года оставались в пределах 12-13,4%.

По-прежнему в первых рядах инвесторов в экономику Эстонии остается банк LHV, пенсионные фонды которого инвестировали 25,3% всего объема инвестиций. Следующие за ним позиции по объему инвестиций занимают Swedbank — 9,4% всего объема инвестиций, банк SEB - 6,4% и Luminor — 4,7%.

В 2018 году объем активов пенсионных фондов совокупно вырос на 267,9 млн евро, суммарный объем фондов в конце года составил почти 3,9 млрд евро.