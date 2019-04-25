КаПо меняет свою структуру

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, структурное изменение укрепит центральные отделы, поскольку в своей работе они и так часто пересекались с Пыхьяским отделом. Ранее трудившиеся в Пыхьяском отделе люди приступят к работе в соответствующих центральных отделах. Более подробно о структуре КаПо распространяться нельзя, так как это государственная тайна.