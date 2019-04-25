Чт, 25.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

КаПо меняет свою структуру

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

КаПо.

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

С 1 мая Идаский отдел Полиции безопасности (КаПо) будет называться Вирумаа, а Пыхьяский отдел объединится с центральными. Некоторые учреждения поменяют также электронные почты.

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, структурное изменение укрепит центральные отделы, поскольку в своей работе они и так часто пересекались с Пыхьяским отделом. Ранее трудившиеся в Пыхьяском отделе люди приступят к работе в соответствующих центральных отделах. Более подробно о структуре КаПо распространяться нельзя, так как это государственная тайна.

Второе изменение касается названия: Идаский отдел вновь станет отделом Вирумаа. Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года.

Арнольд Синисалу обращает внимание и на некоторые контакты: граждане, которые хотят поделиться информацией об угрозе безопасности, должны в дальнейшем делать это по электронной почте info24@kapo.ee или телефону (+372) 612 1455

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ