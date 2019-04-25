КаПо меняет свою структуру

С 1 мая Идаский отдел Полиции безопасности (КаПо) будет называться Вирумаа, а Пыхьяский отдел объединится с центральными. Некоторые учреждения поменяют также электронные почты.
По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, структурное изменение укрепит центральные отделы, поскольку в своей работе они и так часто пересекались с Пыхьяским отделом. Ранее трудившиеся в Пыхьяском отделе люди приступят к работе в соответствующих центральных отделах. Более подробно о структуре КаПо распространяться нельзя, так как это государственная тайна.
Второе изменение касается названия: Идаский отдел вновь станет отделом Вирумаа. Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года.
Арнольд Синисалу обращает внимание и на некоторые контакты: граждане, которые хотят поделиться информацией об угрозе безопасности, должны в дальнейшем делать это по электронной почте info24@kapo.ee или телефону (+372) 612 1455.