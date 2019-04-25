Фото: бокс рядного дома с красивым интерьером ждет новых хозяев в поселке Пеэтри

Уютный, полностью меблированный двухэтажный рядный бокс построен в поселке Пеэтри в 2016 году, а используется с марта 2017. Всего на огороженной территории семь домов, каждый из которых отличается от соседних.

ФОТО: KV.EE

Дом имеет уникальную и хорошо продуманную планировку. Мебель, в том числе и садовая, которую видно на фотографиях, входит в стоимость.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположена большая гостиная с камином и окнами от пола до потолка, прихожая, большой шкаф для верхней одежды, кухня с уникальным дизайном и интегрированной техникой. Под лестницей - кладовая. Из гостиной выход на террасу.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся три спальни, отдельное помещение со стиральной машиной и большая ванная комната с баней.