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  • Фото: бокс рядного дома с красивым интерьером ждет новых хозяев в поселке Пеэтри

Фото: бокс рядного дома с красивым интерьером ждет новых хозяев в поселке Пеэтри

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ФОТО: KV.EE

Интерьер в этом симпатичном доме создан с помощью профессионального дизайнера, рассказывает портал Kodustiil. 

Уютный, полностью меблированный двухэтажный рядный бокс построен в поселке Пеэтри в 2016 году, а используется с марта 2017. Всего на огороженной территории семь домов, каждый из которых отличается от соседних.

ФОТО: KV.EE

Дом имеет уникальную и хорошо продуманную планировку. Мебель, в том числе и садовая, которую видно на фотографиях, входит в стоимость.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположена большая гостиная с камином и окнами от пола до потолка, прихожая, большой шкаф для верхней одежды, кухня с уникальным дизайном и интегрированной техникой. Под лестницей - кладовая. Из гостиной выход на террасу. 

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся три спальни, отдельное помещение со стиральной машиной и большая ванная комната с баней. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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