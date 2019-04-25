Приложение Google Fit наконец-то появилось на iOS

Приложение Google Fit для отслеживания физической активности наконец-то добралось до iOS. Для справки, на Android оно вышло еще четыре года назад.
Само по себе приложение достаточно простое и подойдет именно нетребовательным к такого рода ПО пользователям, пишет ixbt.com.
Отличий от версии Android нет, но версия для iOS может предложить синхронизацию с Apple Health и прочими услугами, подключенными к данной платформе Apple.
Кроме того, данные с Apple Watch также будут синхронизироваться с Google Fit.