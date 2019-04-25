Чт, 25.04.2019
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Приложение Google Fit наконец-то появилось на iOS

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Apple iPhone XS и XS Max.

ФОТО: Stephen Lam / REUTERS

Приложение Google Fit для отслеживания физической активности наконец-то добралось до iOS. Для справки, на Android оно вышло еще четыре года назад.

Само по себе приложение достаточно простое и подойдет именно нетребовательным к такого рода ПО пользователям, пишет ixbt.com.

Отличий от версии Android нет, но версия для iOS может предложить синхронизацию с Apple Health и прочими услугами, подключенными к данной платформе Apple.

Кроме того, данные с Apple Watch также будут синхронизироваться с Google Fit.

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