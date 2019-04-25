Предупреждение: если вам пришло это письмо, ни в коем случае его не открывайте!

«Если в ваш почтовый ящик пришло письмо с темой "SULETUD E-MAIL", в котором требуется обновить услуги электронной почты, то не открывайте указанную в письме ссылку. Она ведет на сайт, ворующий данные пользователей", - предупреждает в Twitter Департамент государственных инфосистем.