Чт, 25.04.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
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  • Предупреждение: если вам пришло это письмо, ни в коем случае его не открывайте!

Предупреждение: если вам пришло это письмо, ни в коем случае его не открывайте!

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Группа реагирования на киберинциденты CERT-EE предупреждает: злоумышленники рассылают электронные письма, предлагая обновить услуги электронной почты.

«Если в ваш почтовый ящик пришло письмо с темой "SULETUD E-MAIL", в котором требуется обновить услуги электронной почты, то не открывайте указанную в письме ссылку. Она ведет на сайт, ворующий данные пользователей", - предупреждает в Twitter Департамент государственных инфосистем.

Мошенническое письмо

ФОТО: CERT.ee

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