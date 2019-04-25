Предупреждение: если вам пришло это письмо, ни в коем случае его не открывайте!

Группа реагирования на киберинциденты CERT-EE предупреждает: злоумышленники рассылают электронные письма, предлагая обновить услуги электронной почты.
«Если в ваш почтовый ящик пришло письмо с темой "SULETUD E-MAIL", в котором требуется обновить услуги электронной почты, то не открывайте указанную в письме ссылку. Она ведет на сайт, ворующий данные пользователей", - предупреждает в Twitter Департамент государственных инфосистем.
CERT-EE hoiatab! Kui Sinu postkasti jõuab kiri pealkirjaga "SULETUD E-MAIL" koos nõudega e-posti teenuseid värskendada, siis ära ava kirjas sisalduvat linki. Tegemist on kasutaja andmeid õngitseva veebilehega. pic.twitter.com/EAxlXcI210— CERT Estonia (@CERT_EE) 25 апреля 2019 г.