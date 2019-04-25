ФИФА пожизненно отстранила семь футболистов за участие в договорных матчах

Были отстранены следующие футболисты, среди которых есть уже завершившие карьеру: Карлон Мюррей, Кийено Томас (оба - Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Малави), Ибрагим Каргбо (Сьерра-Леоне), Сеидат Чомого (Бенин), Мохаммад Салим Кохистани (Афганистан) и Леонель Дуарте (Куба). Пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, получил также агент из Зимбабве Кудзанай Шаба.

Кроме того, на десять лет был отстранен кенийский футболист Джордж Овино Ауди, который помимо дисквалификации наказан штрафом 15 тысяч швейцарских франков (примерно 14,7 тысячи долларов).