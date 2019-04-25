Месть по-нарвски: безработный за сто евро поджег автомобиль полицейского

Как пишет Postimees, 14 марта Вируский уездный суд признал Александра Степока виновным в применении насилия в отношении выполнявшего служебные обязанности представителя власти и приговорил его к восьми месяцам и одному году тюрьмы. К этому сроку суд прибавил часть условного наказания за ранее совершенное преступление, таким образом, наказание по совокупности составило три с половиной года тюрьмы. Из этого срока реально ему придется провести за решеткой шесть месяцев. Оставшиеся три года суд назначил условными с четырехлетним испытательным сроком.

Романа Иванова суд признал виновным в уничтожении чужой вещи и наказал его десятью месяцами тюрьмы. Условный тюремный срок, назначенный за ранее совершенное преступление, был приплюсован к новому наказанию, поэтому поджигатель должен провести в тюрьме один год, шесть месяцев и пять дней.

Суд установил, что 15 декабря прошлого года Александр Степок подговорил Романа Иванова поджечь принадлежавшую патрульному полицейскому машину Honda CR-V, пообещав заплатить за это сто евро. Тем самым Степок хотел отомстить полицейскому, которые не раз ловил его в Нарве на нарушениях. Последний раз это произошло 14 декабря, когда полицейский забрал на хранение не соответствовавшие Закону о дорожном движении дефлекторы боковых окон с автомобиля Степока Volkswagen Passat. Это настолько разгневало автовладельца, что он заплатил постоянно нуждавшемуся в деньгах Иванову сто евро, чтобы тот поджег машину полицейского.

15 декабря вечером Степок купил на заправке Circle K бензин и передал его в бутылке Иванову. Также он дал ему спички и инструкцию, какую машину необходимо поджечь. Иванов поджег припаркованный возле дома полицейского автомобиль 16 декабря около 2:15. Машина сгорела полностью. Рыночная цена Honda составляла 11 990, поджог причинил ущерб в размере 9674 евро.