Чт, 25.04.2019
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Германия и Франция осуждают решение Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

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Российский паспорт

ФОТО: SCANPIX

Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям, заявляет в четверг МИД ФРГ.

"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в "Твиттере" министерства.

Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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