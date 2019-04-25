Германия и Франция осуждают решение Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в "Твиттере" министерства.

Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.